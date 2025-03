Associazioni, comitati, movimenti politici e rappresentanti istituzionali si riuniscono a difesa dell’ospedale “San Bruno”

Si è svolta nei giorni scorso l’assemblea pubblica di associazioni, comitati, Amministrazioni comunali, movimenti politici e liberi cittadini che intendono spendersi a tutela del diritto alla salute nel comprensorio delle Serre ed in difesa dell’unico baluardo di sanità pubblica in tutto il territorio: l’ospedale di Serra San Bruno. A costituire il coordinamento sono i componenti delle Amministrazioni comunali di Arena, Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Monterosso, Nardodipace, San Nicola, Serra San Bruno, Simbario e Vallelonga. Hanno aderito le associazioni “Il Brigante”, “Cartusia”, “Incrociamenti”, “La Muntagna”, “Risposta”, “Terre Bruniane”, “Vivi Serra San Bruno”, “Radio Serra”, i gruppi “Coro San Bruno”, “25 Giugno”, Scout Agesci Serra San Bruno 1, il gruppo territoriale Ualsi “Daniele Terim”, i movimenti “Per Serra Insieme”, “Uniti per Serra” e “Serra al centro”, “In Movimento” e “Liberamente”, la dirigente regionale del PD Valeria Giancotti, i Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” e “San Bruno”. A breve ci sarà un dibattito pubblico per rendere edotta la popolazione sulla reale situazione sanitaria nel territorio e su quali azioni sarà necessarie intraprendere per la difesa e il miglioramento dei servizi nel presidio “San Bruno” e dei servizi di Medicina territoriale. L’assemblea è aperta a tutte le associazioni, i gruppi, le forze politiche e cittadini che si vogliono impegnare nella lotta per il diritto alla salute.