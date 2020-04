Associazione trasforma area comunale protetta in pista da motocross: denunciato il presidente

I Carabinieri Forestali di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, hanno sequestrato in località “Colloriti” un terreno di proprietà comunale, di circa un ettaro, totalmente ed illecitamente stravolto e trasformato in una pista da motocross.

L’area rientra in un pregevole contesto ambientale protetto dallo Stato con ben tre vincoli ambientali, quali il vincolo idrogeologico, il vincolo paesaggistico e la dichiarazione di Zona di Protezione Speciale (ZPS “Costa Viola”), territorio particolarmente protetto dallo Stato, riconosciuto di importanza Comunitaria ed afferente al programma Europeo Rete Natura 2000. Come questo scempio sia stato possibile, per di più in un terreno di proprietà comunale, in precedenza bosco ceduo, è stato accertato dalle indagini svolte dai Carabinieri Forestali che, ricostruendo l’iter amministrativo relativo alla gestione del terreno, hanno alla fine individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria un soggetto, il 57enne S.C., presidente di una associazione di promozione sociale e sportiva dello stesso Comune.

Dall’analisi documentale è risultato che il terreno, sin dal 2010, è stato concesso dall’Amministrazione comunale di San Roberto a tale Associazione proprio per realizzare una pista da motocross, trascurando del tutto la presenza di ogni vincolo ambientale e delegando all’Associazione stessa ogni onere e responsabilità nell’ottenimento di eventuali autorizzazioni per la realizzazione della pista. Nessuna di tali autorizzazioni però è risultata richiesta, né tantomeno ottenuta, dal cinquantasettenne di San Roberto, che pertanto dovrà rispondere per le reiterate violazioni ambientali attuate in aree vincolate e sottoposte a rigorosi regimi di tutela.