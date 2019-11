“Assegno da 150 euro per ogni figlio a carico”: Wanda Ferro sostiene la proposta Cec

“La proposta della Conferenza episcopale calabrese (Cec) e del Forum Regionale delle Associazioni familiari affinché nella prossima Legge di bilancio possa essere inserita la misura dell’assegno unico di 150 euro per ogni figlio, crescente al crescere del numero dei figli, indipendente da reddito o Isee e soprattutto dalla condizione lavorativa dei genitori, è pienamente condivisa da Fratelli d’Italia, che considera centrali nel suo programma gli incentivi alla natalità”.



È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che prosegue: “Con Fratelli d’Italia, grazie anche all’impegno in Commissione Affari sociali della collega Maria Teresa Bellucci, ci stiamo battendo per inserire l’assegno unico in questa legge finanziaria. Riteniamo infatti che questo strumento sia utilissimo a contrastare l’invecchiamento della popolazione e il preoccupante calo demografico che interessa l’Italia e la Calabria in particolare. Dal Governo non abbiamo ricevuto segnali positivi, considerato che il ministro per la Famiglia Elena Bonetti, nel corso dell’audizione in Commissione, ha rinviato la questione alla prossima primavera, quando si discuterà un collegato alla legge di bilancio, senza definire neppure gli stanziamenti necessari. Noi insisteremo anche con la predisposizione di appositi emendamenti. È necessario – conclude – che anche la prossima amministrazione regionale calabrese metta, in via prioritaria, la famiglia al centro della propria azione di governo, attraverso politiche sociali che incentivino la natalità e diano sostegno ai bisogni delle giovani coppie”.