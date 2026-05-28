Assegnate 22 Bandiere Verdi alla Calabria

“L’assegnazione delle 22 Bandiere Verdi 2026 alla Calabria rappresenta un risultato di straordinario valore per il nostro territorio e conferma, ancora una volta, la qualità della nostra offerta balneare e turistica dedicata alle famiglie. Essere la regione italiana con il maggior numero di riconoscimenti attribuiti dai pediatri alle spiagge ideali per bambini significa vedere premiato il lavoro portato avanti negli anni dalle amministrazioni locali, dagli operatori turistici, dalle comunità e da tutti coloro che ogni giorno si impegnano per garantire accoglienza, sicurezza, sostenibilità e servizi.

L’ingresso di Sellia Marina tra le nuove località premiate è motivo di particolare soddisfazione perché testimonia una crescita diffusa dell’intero sistema turistico calabrese e la capacità dei nostri territori di investire nella qualità ambientale e nella vivibilità delle coste.

Le Bandiere Verdi non rappresentano soltanto un riconoscimento turistico, ma certificano la presenza di elementi fondamentali come mare pulito, spiagge sicure, fondali adatti ai più piccoli, servizi efficienti e attenzione alle esigenze delle famiglie. Tutti aspetti che si intrecciano con il lavoro che la Regione Calabria sta portando avanti sul fronte della tutela ambientale, della valorizzazione del patrimonio costiero e della sostenibilità.

Questo primato nazionale ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare con ancora maggiore determinazione nel percorso di salvaguardia delle nostre coste, nella promozione del turismo sostenibile e nel miglioramento della qualità ambientale dei nostri territori. La Calabria si conferma così una destinazione sempre più attrattiva, accogliente e a misura di famiglia, capace di coniugare bellezza naturale, sicurezza e qualità della vita”.

Così l’assessore all’Ambente della Regione Calabria, Antonio Montuoro.