Assegnate 21 Bandiere Verdi alla Calabria

“Sono veramente soddisfatto per il riconoscimento delle 21 Bandiere Verdi assegnate alla Calabria nel 2025. Un risultato che conferma il primato della regione per il tredicesimo anno consecutivo. Questo riconoscimento, attribuito da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, identifica le località balneari più sicure e attrezzate per i bambini, contribuendo a promuovere una Calabria sempre più attenta alla qualità ambientale e alla sicurezza delle famiglie”.

È quanto afferma l’assessore all’Ambiente e al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, rivolgendo un ringraziamento al pediatra Italo Farnetani, ideatore e coordinatore della ricerca per l’assegnazione delle bandiere verdi.

Calabrese ha anche sottolineato l’importanza di questo risultato nel contesto di un impegno più ampio della Regione Calabria per il rilancio del turismo e la destagionalizzazione.

“Recentemente – specifica – abbiamo approvato un atto di indirizzo che estende la stagione balneare 2025 dal 1° maggio al 31 ottobre, con l’obiettivo di favorire la fruizione del mare durante tutto l’anno e sostenere le strutture ricettive costiere. Inoltre, la Giunta sta valutando l’introduzione di un bollino verde per le strutture turistiche che rispettano elevati standard di qualità e sicurezza. Questo ulteriore passo mira a consolidare la Calabria come meta turistica di eccellenza per le famiglie”.

“Le Bandiere Verdi – ha concluso – non premiano solo la bellezza naturale delle località, ma anche la sicurezza, l’accessibilità e l’attenzione alle esigenze delle famiglie. Questo successo rappresenta un importante stimolo per le amministrazioni locali a continuare a investire nella qualità e nella sicurezza delle proprie spiagge, contribuendo allo sviluppo di un turismo sostenibile e orientato alle famiglie”.