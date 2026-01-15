Assegnata la terza annualità dei Fondi di sostegno ai Comuni marginali

È stato approvato nei giorni scorsi l’elenco dei beneficiari della terza annualità dei Fondi di sostegno ai Comuni marginali. L’istituzione del fondo era stata disposta nel 2021 al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne.

Al Comune di Cassano All’Ionio, in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, era stato assegnato un fondo di 361.865,61 euro per tre annualità.

Sin da subito l’Amministrazione comunale pro tempore aveva stabilito di utilizzare le risorse per: la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso una unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5mila euro a beneficiario.

“L’erogazione degli importi della terza annualità – ha spiegato il sindaco Gianpaolo Iacobini – dopo la pubblicazione dell’elenco delle attività che hanno presentato domanda di ammissione al Bando, avvenuta lo scorso aprile, era rimasta sospesa. Motivo per cui, per evitare che si perdessero i fondi, abbiamo messo in sicurezza la misura nominando a metà dicembre la Commissione interna all’Ente incaricata della valutazione delle richieste. Una operazione preliminare quanto fondamentale all’erogazione dei contributi. La commissione, poi, entro fine anno ha provveduto a vagliare le domande e ad approvare la relativa graduatoria definitiva che arriveranno a diciotto attività e due ulteriori soggetti che hanno richiesto fondiper un totale di poco più di 470mila euro”.