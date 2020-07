Asp Vibo, approvato il Progetto “Dialisi Vacanze 2020”: numerose le richieste pervenute

Nonostante l’emergenza Covid-19 continuano a pervenire, presso i Centri Dialisi dell’Asp di Vibo Valentia, richieste di prestazioni dialitiche da parte di molti turisti nefropatici che vorrebbero trascorrere un periodo di ferie nella Provincia di Vibo Valentia.

Il commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano, per dare risposta a tali richieste ha deliberato, su proposta del direttore sanitario aziendale Matteo Galletta, l’approvazione del progetto denominato “Dialisi vacanza 2020”.

Grazie al progetto, che rappresenta anche una valida iniziativa di promozione turistica per la Regione Calabria, verrà consentito a chi ne ha fatto richiesta di poter effettuare le sedute dialitiche presso le strutture sanitarie aziendali e, per molti di essi, sarà l’occasione per ricongiungersi ai familiari dei paesi di origine.

Il progetto – reso possibile grazie alla disponibilità del personale medico, infermieristico e di supporto assistenziale dell’Asp – consente di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei dializzati e di incrementare i flussi dimobilità sanitaria attiva.

Il responsabile del progetto Antonio Pugliese, che vanta una notevole e consolidata esperienza in questo delicato settore di cura, ha organizzato gli appositi turni salvaguardando le prestazioni di dialisi ai pazienti autoctoni.