ASP Reggio Calabria: grande partecipazione al corso avanzato di pericardiocentesi e toracentesi

Si è svolto, presso il Centro di Formazione di Taurianova, un importante corso teorico-pratico dedicato alla pericardiocentesi e alla toracentesi, procedure salvavita di elevata complessità che richiedono competenze specialistiche, esperienza e un approccio multidisciplinare.

L’evento, promosso dalle UOC di Cardiologia-UTIC ed Elettrostimolazione e UOC di Anestesia e Rianimazione di Polistena, ha rappresentato un significativo momento di aggiornamento professionale, favorendo il confronto tra diverse figure sanitarie e consolidando la collaborazione tra le realtà ospedaliere della provincia. Co-responsabili scientifici del corso sono stati Carmelo Massimiliano Rao, direttore della UOC di Cardiologia-UTIC ed Elettrostimolazione dell’Ospedale di Polistena, e Francesca Liotta, direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione di Polistena. Fondamentale è stato il contributo di Michele Rossi, cardiochirurgo del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, relatore dell’evento, la cui competenza e disponibilità hanno consentito di approfondire gli aspetti più avanzati delle procedure, con particolare attenzione alle indicazioni cliniche, alle tecniche ecoguidate e alla gestione delle possibili complicanze. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla proficua sinergia instaurata con la Cardiochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretta da Pasquale Fratto, esempio concreto di collaborazione tra professionisti e strutture sanitarie, finalizzata alla crescita delle competenze e al miglioramento della qualità dell’assistenza. Il corso ha registrato un’ampia partecipazione, coinvolgendo medici cardiologi, medici dell’Anestesia e Rianimazione e gli specializzandi dell’Università degli Studi di Catanzaro, che hanno seguito con grande interesse tutte le sessioni formative, confermando il valore dell’iniziativa anche sotto il profilo della formazione delle nuove generazioni di professionisti.