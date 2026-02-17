Asp e Regione promuovono giornate di screening gratuiti a Reggio Calabria

17 Febbraio 2026

Dal 23 al 25 febbraio, dalle 9 alle 13, presso gli uffici della Giunta regionale, in via Modena a Reggio Calabria, sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti.

L’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria e la Regione, tramite il Datore di lavoro, Salvatore Lopresti, hanno attivato queste giornate per promuovere l’adozione di stili di vita sani, l’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e degli screening oncologici.

Per le donne rientranti nella fascia di età dai 50 ai 69 anni sarà possibile prenotare la mammografia; per lo screening oncologico del colon – retto sarà possibile, per le persone che rientrano sempre nella fascia dai 50 ai 69 anni, ritirare il kit, eseguire il prelievo e riportarlo per la valutazione; con la stessa modalità è previsto, per le donne dai 30 ai 64 anni, lo screening oncologico della cervice uterina.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il centro unico di riferimento screening al numero 800184764

