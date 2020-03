Asp e Provincia di Vibo a confronto “per attivare misure comuni che affrontino al meglio le emergenze sanitarie”

«Attivare misure e azioni comuni al fine di affrontare al meglio – per quanto di propria competenza – l’emergenza Coronavirus e una serie di problematiche attinenti a tutta la realtà provinciale vibonese».

Questo l’intento cardine dell’interlocuzione istituzionale intrapresa dal presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano e dal Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Giuseppe Giuliano, incontratisi, stamattina, nella sede della Direzione generale dell’Asp di Vibo.

Un incontro che di fatto ha avviato una «comunicazione e un confronto di carattere permanente» tra i massimi rappresentanti dei due enti pubblici, che partendo dall’emergenza Coronavirus, ha poi spaziato su argomenti di natura politica e amministrativa «da porre in essere con fare concreto per migliorare, in tempi rapidi, i servizi di salute pubblica del Vibonese».

Un dialogo a viso aperto quello tra Solano e Giuliano che – dai rispettivi punti di vista istituzionali – si sono soffermati ad analizzare diverse problematiche. Da quelle che richiedono interventi imminenti per la sanificazione e l’igiene degli istituti scolastici. A problematiche annose che richiedono provvedimenti amministrativi strutturali e risolutivi, per potenziare le prestazioni socio-sanitarie, i reparti e gli organici ospedalieri. Un’analisi approfondita è stata fatta anche su l’iter di costruzione del nuovo ospedale ritenuto, unanimemente, «una struttura da terminare, nel più breve tempo possibile, se davvero si vuole garantire il pieno diritto alla salute dei cittadini del Vibonese e migliorare quindi, in maniera significativa, la qualità della vita nella realtà territoriale della provincia di Vibo Valentia».

Infine si è discusso su come «rendere attivo, efficiente e facilmente fruibile ai cittadini il Centro unico di prenotazione (Cup)», il servizio informatico che consente la prenotazione di visite specialistiche, analisi ed esami medici, velocizzando l’accesso alle prestazioni sanitarie dell’Asp e riducendo, notevolmente, le cosiddette “liste d’attesa”. «Ci siamo trovati concordi nel mettere al bando i lacci di natura burocratica che spesso ingessano istituzioni quali le nostre – hanno affermato, concordi, il presidente Solano e il Commissario Giuliano. Pertanto, per quel che ci riguarda, andremo subito al sodo, affrontando e tentando di risolvere i problemi reali che, nel quotidiano, i cittadini si trovano davanti. Lo faremo con la massima trasparenza amministrativa, senza interessi di parte, nell’esclusivo interesse della comunità vibonese».