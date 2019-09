Asp di Vibo Valentia, firmati i contratti decentrati: i dettagli

Ieri, presso la sede dell’Asp di Vibo Valentia, alla presenza della parte pubblica rappresentata dal dirigente generale reggente Elisabetta Tripodi e dal dirigente del Dipartimento amministrativo Bruno Calvetta, e delle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Nursing Up, Fials, Fsi e le Rsu, si sono firmati i contratti decentrati aziendali relativi alla parte normativa 2018/2020, la preintesa sulla parte economica 2018 e la preintesa anno 2019.

A renderlo noto è la Cgil che spiega: “dopo un lungo e proficuo confronto, parte pubblica e parte sindacale hanno raggiunto un importantissimo obiettivo: l’avvio a breve delle selezioni interne per l’attribuzione delle fasce economiche ai lavoratori del comparto. Tale istituto contrattuale non era applicato da almeno un decennio, anche a causa dei blocchi normativi. Negli stessi contratti sono stati anche previsti altri istituti, come la pronta disponibilità, straordinario, mobilità interna. Nella stessa contrattazione è stata finanziata anche la produttività organizzativa ed individuale. Infine, l’azienda si è impegnata a valutare la possibilità di riconoscere ai dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa, sottoforma di ticket”.