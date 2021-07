ASP di Vibo prima in Calabria per numero di vaccinati

Il nuovo report sulle vaccinazioni anticovid diffuso dalla Protezione civile regionale, colloca l’ASP di Vibo Valentia al primo posto con la maggiore percentuale di vaccinati in Calabria in rapporto alla popolazione residente.



Il 60% della popolazione vibonese ha infatti ricevuto entrambe le dosi, mentre al 78% è stata somministrata la prima.

L’analisi dei dati parziali riferiti al target per fasce di età, evidenziano nello specifico coperture vaccinali elevate. E’ il caso degli over 70 per i quali il report indica il 99% di somministrazioni riferite alla prima dose e l’87% al cosiddetto richiamo.

“Quanto riportato nei report della Protezione civile, nel mentre conferma l’importante lavoro fin qui svolto, non può e non deve costituire un mero e appagante traguardo, ma deve generare ulteriori stimoli per continuare con maggiore vigore e convinzione nel percorso intrapreso” ha dichiarato il Commissario Straordinario Maria Bernardi.

“Un risultato che evidenzia come il lavoro di squadra non può non produrre che risultati eccellenti per affrontare e superare la pandemia.

Nel giorno in cui ci accingiamo a raggiungere la quota di 200 mila somministrazioni, avverto il bisogno di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti nella campagna vaccinale che si sono prodigati in questi mesi con grande senso di responsabilità e spirito di abnegazione” ha continuato il massimo esponente della sanità vibonese.

“Il riferimento è a tutti gli operatori sanitari, amministrativi e ai volontari; ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vibo con i quali si è creata da subito una perfetta sinergia nell’interesse della collettività; alla Protezione Civile Regionale e Ufficio di Prossimità; ai Medici di Medicina Generale e PLS; ai Farmacisti della Provincia di Vibo, ai Dirigenti Scolastici; all’Associazione Augustus.

Un particolare ringraziamento intendo rivolgerlo infine, al dottor Guido Longo, al Generale Saverio Pirro, al Segretario Provinciale della FIMMG Nazzareno Brissa, al presidente dell’Ordine dei MediciAntonio Maglia e agli organi di stampa per l’importante ruolo che quotidianamente svolgono nel campo dell’informazion”, ha concluso Maria Bernardi.