Asp di Vibo, lunedì parte la campagna antinfluenzale stagionale

L’Asp di Vibo Valentia informa la cittadinanza che il giorno 25 ottobre prenderà l’avvio la campagna vaccinale anti-influenzale stagionale e spiega che “le vaccinazioni sono uno strumento fondamentale a tutela della salute pubblica e lo sono ancora di più nell’attuale situazione pandemica”.

“Il passato inverno – precisa l’Asp – si è registrata una riduzione drastica dell’influenza stagionale, grazie anche ad una campagna tempestiva che ha raggiunto numeri molto ampi di soggetti immunizzati.

Inoltre, al fine di facilitare le diagnosi e non confondere i sintomi influenzali da quelli del Covid-19 nelle fasce di età a maggiore rischio di malattia grave, il vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandato e sarà offerto gratuitamente alle persone dai 60 anni in su e a tutti i soggetti di qualsiasi età con patologie a rischio”.

Come lo scorso anno, per ridurre la circolazione del virus influenzale, il vaccino è raccomandato anche per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni.

Gli interessati, per essere sottoposti alla vaccinazione, potranno accedere direttamente all’ambulatorio del proprio Medico di Medicina Generale, e in caso di necessità, ai Centri e ai Punti vaccinali del Dipartimento di Prevenzione dislocati sul territorio della Provincia.

Ai soggetti fisicamente impediti che ne faranno richiesta, verrà garantita la somministrazione del vaccino a domicilio.

Presso il centro vaccinale sito a Vibo Valentia presso il Palazzetto dello Sport, sito in viale Della Pace, è prevista, per coloro i quali manifestassero la volontà di essere vaccinati, insieme al vaccino antinfluenzale, anche la somministrazione, in contemporanea, della terza dose del vaccino anti Covid-19, per come stabilito dalle recenti direttive del Ministero della Salute.

Per coloro i quali, invece, volessero essere sottoposti a vaccinazione antipneumococcica, insieme al vaccino antinfluenzale, potranno farlo recandosi presso l’ambulatorio del proprio Medico Curante.

I vaccini saranno disponibili secondo il seguente calendario:

Vaccino antinfluenzale tetravalente per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni a partire dal 25/10/2021;

Vaccino antinfluenzale tetravalente per i tutti i soggetti di età inferiore a 65 anni a partire dal 04/11/2021.

Vaccini disponibili

Fluad Tetra vaccino quadrivalente adiuvato con MF59

Vaxigrip Tetra vaccino tetravalente

Fluarix Tetra vaccino tetravalente

Fluens vaccino spray nasale

Efuelda vaccino quadrivalente ad alto dosaggio