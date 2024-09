Asp di Vibo commissariata, il Governo invia una Commissione straordinaria

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in considerazione della necessità di proseguire nell’opera di risanamento dell’azione amministrativa rispetto agli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato la proroga, per la durata di sei mesi, dello scioglimento dei Consigli comunali di Rende (Cosenza) e di Castiglione di Sicilia (Catania). Inoltre, ai sensi degli articoli 143 e 146 dello stesso decreto, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’affidamento, per la durata di diciotto mesi, dell’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ad una Commissione straordinaria.