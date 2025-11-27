Asp Catanzaro: rafforzata presa in carico del piccolo Mariano, assistenza domiciliare e centro specialistico

Nelle scorse ore si è svolta una riunione dedicata alla situazione clinica del piccolo Mariano. All’incontro hanno partecipato la famiglia, la Direzione Generale dell’ASP di Catanzaro, la direttrice della Pediatria dell’ospedale di Lamezia Terme e il direttore del Distretto sanitario lametino.

Durante il confronto sono stati approfonditi i due aspetti principali legati alla tutela della salute del bambino: il potenziamento dell’assistenza domiciliare e la definizione della gestione clinica complessiva. Al termine della riunione è stato stabilito che il Distretto di Lamezia Terme attiverà per Mariano un progetto di assistenza domiciliare dedicato e rafforzato. Per la parte clinica, è stato concordato di fare riferimento a un Centro di alta qualificazione per l’obesità pediatrica – con cui l’ASP di Catanzaro è già in contatto – che definirà un percorso terapeutico necessariamente personalizzato. L’obiettivo condiviso è garantire al bambino la migliore assistenza possibile in Calabria, con il supporto di un Centro di eccellenza a livello nazionale. Gli eventuali spostamenti saranno limitati ai soli interventi terapeutici indispensabili, assicurando al tempo stesso un sostegno concreto alla famiglia. “La riunione di ieri – sottolinea in una nota l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro – rappresenta un modello di presa in carico reale e integrata: le strutture sanitarie della Regione cooperano per affiancare il paziente e i suoi familiari, mettendo a disposizione risorse assistenziali, organizzative e professionali che completano le attività altamente specialistiche richieste nei casi di malattie rare”.