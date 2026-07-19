Asili nido e sistema educativo 0-6: La Strada presenta un dossier sulla situazione di Reggio Calabria

Il movimento La Strada ha elaborato un dossier dedicato allo stato dei servizi educativi per la prima infanzia a Reggio Calabria, con particolare attenzione agli asili nido e al sistema integrato 0-6.

L’analisi evidenzia come la città continui a registrare un forte ritardo rispetto agli obiettivi europei e alle realtà più avanzate del Paese. Il confronto con Reggio Emilia, punto di riferimento internazionale per le politiche educative dell’infanzia, mostra una distanza ancora significativa sia in termini di posti disponibili sia di investimenti e progettualità.

Secondo il movimento, il tema non può essere affrontato esclusivamente come una questione di assistenza alle famiglie o di conciliazione tra lavoro e cura. I servizi per la prima infanzia rappresentano infatti una vera infrastruttura sociale, capace di incidere sullo sviluppo educativo dei bambini, sulla riduzione delle disuguaglianze e sulla qualità complessiva della vita urbana.

«L’accesso ai servizi educativi nei primi anni di vita è oggi un diritto di cittadinanza fondamentale. Reggio Calabria sta vivendo una fase di crescita dell’offerta grazie agli investimenti degli ultimi anni e alle risorse del PNRR, ma il percorso da compiere è ancora lungo. Occorre programmare con visione, utilizzare efficacemente tutte le risorse disponibili e puntare non solo all’aumento dei posti, ma anche alla qualità educativa e architettonica delle strutture», dichiarano i rappresentanti de La Strada.

Il dossier approfondisce inoltre il quadro normativo europeo e nazionale, le esperienze virtuose sviluppate in altre città italiane e internazionali e il valore pedagogico dei servizi educativi nella fascia 0-3 anni, evidenziando l’importanza della continuità educativa lungo tutto il percorso 0-6.

Nei prossimi mesi La Strada presenterà una serie di proposte operative nelle sedi istituzionali competenti, con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento del sistema educativo cittadino e di stimolare un confronto pubblico fondato su dati, buone pratiche e prospettive di lungo periodo.

Il dossier completo, a cura di Maria Lucia Parisi, Rosy Chirico e Fabio Domenico Palumbo, è disponibile sul sito ufficiale del movimento La Strada: https://la-strada.it/infanzia-ed-educazione-il-movimento-la-strada-accende-i-riflettori-sul-sistema-0-6-a-reggio-calabria-pronti-a-proposte-operative-in-questa-consiliatura/