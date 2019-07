Asfaltate alcune strade di Vibo Marina, Limardo: “Ridiamo decoro alla città”

“Decoro, pulizia e bellezza sono le nostre parole d’ordine. Instancabili, ostinati e attenti stiamo lavoriamo senza sosta all’operazione decoro e cambiamento della nostra città fortemente”.

È quanto sostiene il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo che afferma che “grazie al lavoro degli assessori Vincenzo Bruni e Giovanni Russo stiamo restituendo ai cittadini la fruibilità di diversi quartieri di Vibo e delle frazioni”.

“La nostra attenzione in questa settimana – sottolinea il primo cittadino – è stata posta non solo ai marciapiedi e alle strade ma anche i meravigliosi parchi, che stanno riacquistando la loro originaria bellezza.

E in questi giorni abbiamo dato il via anche all’asfalto di alcune strade di Vibo Marina, che da tempo si presentavano in condizioni non ideali”.