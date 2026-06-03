Asd San Bruno, una stagione da incorniciare: crescita, successi e nuovi progetti per il futuro

Si avvia verso la “conclusione” una stagione sportiva estremamente positiva per l’Asd San Bruno. Un’annata che ha regalato grandi soddisfazioni alla società, ai tecnici, agli atleti e alle loro famiglie. I numeri parlano chiaro: la stagione è iniziata con 103 iscritti ed è stata chiusa con ben 116 bambini e ragazzi, un dato che conferma la costante crescita del progetto sportivo e la fiducia che il territorio continua a riporre nella società.

Tra i risultati più significativi spicca la convocazione di quattro giovani atleti nella rappresentativa di Bari, un importante riconoscimento che premia il lavoro svolto durante l’anno. A questi si aggiungono due ragazze che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il settore femminile nazionale del Bari, vivendo un’esperienza di grande valore tecnico e formativo.

Non sono mancati i tornei di prestigio e le occasioni di crescita. Durante la stagione, l’Asd San Bruno ha inoltre ospitato tecnici professionisti nella città della Certosa, offrendo ai propri ragazzi la possibilità di allenarsi con figure altamente qualificate e di vivere esperienze sportive di alto livello.

Un’annata ricca di emozioni, crescita e soddisfazioni che può essere definita senza dubbio più che positiva. Ma attenzione: se la parola “conclusione” è stata messa tra virgolette, c’è un motivo. La stagione, infatti, non è ancora terminata.

Proprio in questi giorni l’Asd San Bruno è impegnata in uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama sportivo giovanile: le Pigiessiadi, manifestazione che coinvolge circa 2.000 partecipanti provenienti da diverse realtà. Ancora una volta sarà proprio la compagine biancoverde a rappresentare con orgoglio la città di Serra San Bruno, confermando una presenza che da anni valorizza il nome del territorio all’interno di questo grande evento.

Lo sguardo, però, è già rivolto anche all’estate. A partire dal 10 giugno prenderanno il via due camp estivi dedicati ai giovani del territorio: un camp interamente dedicato al calcio, pensato per sviluppare e perfezionare le qualità tecniche e umane dei ragazzi, e un secondo camp multisportivo con gonfiabili e numerose attività ricreative, per offrire ai partecipanti momenti di divertimento, aggregazione e crescita.

Un’ulteriore opportunità per bambini e ragazzi di coltivare le proprie passioni, vivere nuove esperienze e trascorrere un’estate all’insegna dello sport.

Nel frattempo, la società è già al lavoro per programmare il futuro. La nuova stagione prenderà ufficialmente il via il 9 settembre e porterà con sé nuovi progetti, eventi entusiasmanti e tante iniziative ancora da svelare. In casa Asd San Bruno, dunque, il presente è motivo di orgoglio e il futuro promette ancora grandi sorprese.