Asd “San Bruno”, Giulia Carchidi e Fatima Muzzì scelte dal Bari Women per un’esperienza tecnica

Dopo la visita tecnica del Bari nella città della Certosa, arriva una notizia che riempie di orgoglio la scuola calcio Asd “San Bruno”: due giovani atlete della compagine serrese svolgeranno, infatti, allenamenti con le loro pari età della società pugliese. Le ragazze prescelte sono Giulia Carchidi e Fatima Muzzì, da sempre legate alla scuola calcio Asd “San Bruno”. Si tratta di due calciatrici che, giorno dopo giorno, dimostrano grande attaccamento, passione e amore per questo sport, che si sacrificano con costanza e dedizione per inseguire il proprio sogno. (prosegue dopo la foto)

Per loro si prospettano due giorni di allenamento con il Bari Women, che rappresenteranno sicuramente un’esperienza importante e indimenticabile nel loro percorso sportivo.

“Per noi tecnici e responsabili della scuola calcio – hanno commentato i vertici societari – è motivo di grande soddisfazione vedere il percorso di queste giovani atlete e sapere che il lavoro quotidiano, fatto di allenamenti, crescita e valori sportivi, possa portare a opportunità come questa”.

L’Asd “San Bruno” rivolge alle due atlete il proprio augurio affinché possano “vivere questa esperienza con entusiasmo e serenità, continuando a coltivare con passione il loro amore per il calcio e portando sempre con orgoglio i colori della loro scuola calcio”.