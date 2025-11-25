Asd “San Bruno”, buoni risultati per la giornata di formazione con il tecnico del Bari Nino Armenise

Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la giornata di formazione organizzata dall’Asd “San Bruno”, che ha visto la partecipazione del tecnico del Bari Nino Armenise e del responsabile Marco Barci.

Armenise, forte di importanti esperienze maturate in club internazionali come Arsenal, Valencia e Verona, ha guidato un approfondito momento di confronto tecnico rivolto ai ragazzi della scuola calcio serrese.

L’iniziativa conferma il ruolo in crescita dell’Asd “San Bruno” nel panorama sportivo del territorio. Negli ultimi anni, infatti, la società è riuscita a portare nella città della Certosa numerosi protagonisti del calcio nazionale, contribuendo ad elevare la qualità della formazione e a promuovere una cultura calcistica sempre più solida nella comunità. A breve sono inoltre attese nuove e importanti novità.