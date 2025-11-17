Ascolto, aiuto, consapevolezza: il percorso della Fondazione Laura e Alberto Genovese contro la solitudine delle famiglie

La tossicodipendenza è una ferita che colpisce profondamente non solo chi ne è direttamente coinvolto, ma anche chi gli sta accanto. È da questa consapevolezza che nasce la Fondazione Laura e Alberto Genovese, fondata da Laura Genovese dopo anni segnati dal dolore e dalla difficoltà di convivere con la dipendenza del fratello, l’imprenditore Alberto Genovese.

Laura oggi parla con lucidità e sincerità di quei segnali che, col senno di poi, avrebbero potuto essere colti. Cambi repentini di umore, isolamento, euforia e tristezza che si alternano, insofferenza senza spiegazioni. «Forse non ho voluto vederli – racconta – perché quando dai un nome a un problema, lo rendi reale. E speri sempre che passi da solo».

Una malattia che colpisce tutti, senza distinzioni

Laura non ha dubbi: la tossicodipendenza è una malattia. Una condizione che non guarda in faccia l’età, il ceto sociale o il livello culturale. «La droga può entrare nella vita di chiunque» afferma, sottolineando come il dolore più grande, spesso, venga vissuto da chi sta accanto alla persona dipendente. Familiari, amici, colleghi si trovano travolti da un vortice di silenzi, allontanamenti, incomprensioni. «Mi sono allontanata da mio fratello sperando che la mia assenza potesse risvegliarlo. Ma non è successo. Per lui c’era solo la droga».

La Fondazione come spazio di ascolto e sostegno

Da questa esperienza nasce l’impegno di Laura: creare un luogo in cui chi vive situazioni simili possa trovare sostegno concreto. La Fondazione offre supporto psicologico specializzato, materiale informativo e soprattutto orientamento gratuito per le famiglie che si trovano sole ad affrontare la dipendenza di un proprio caro.

Il messaggio è chiaro: chiedere aiuto non è motivo di vergogna. Anzi, è spesso l’unico modo per uscire da un dolore che altrimenti rimarrebbe sommerso. «Non ci sarà mai nulla di più straziante – conclude Laura – del non sapere come aiutare una persona che ami».

Un impegno che guarda avanti

La Fondazione Laura e Alberto Genovese non nasce per giudicare o condannare, ma per illuminare un percorso di consapevolezza e prevenzione, offrendo strumenti reali a chi si trova nel buio. Una realtà nuova, costruita a partire da una storia difficile, che oggi vuole diventare risorsa per tanti.