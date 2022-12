Arte e cultura, Vibo rivendica un ruolo centrale: presentato il Calendario SD Collection

Vibo Valentia ha vissuto il 15 dicembre uno dei suoi giorni più belli, un giorno pieno di arte e poesia particolarmente emozionante, una mattina piena di cultura, con lettura di poesie e mostra di quadri, tre libri sono stati esaltati e messi in mostra: “Il sentiero dei Sogni” di Antonio Franzè, “A tazzulella e cafè” di Ciro Sigillo e “Il libro d’arte dei Maestri del lavoro”, per dire a coloro che hanno nominato “Vibo capitale del libro” che mai nomina è stata tanto meritata! In questo contesto così caldo e familiare è stato presentato il Calendario targato SD Collection 2023 alla presenza del presidente della provincia Salvatore Solano, il Console dei maestri del lavoro della Calabria Francesco Saverio Capria, il giornalista, Salvatore Berlingeri e l’editor Sonia Demurtas. “La pittura è una poesia muta e la poesia una pittura parlante”, con queste parole prese a prestito da Plutarco il giornalista Salvatore Berlingieri ha aperto la manifestazione culturale dedicata al Calendario Artistico Poetico targato SD Collection. Una presentazione che ha visto protagonisti più autori, tra pittori, poeti e scultori. Affascinante l’intervento del Console dei Maestri del Lavoro della Calabria Francesco Saverio Capria che ha parlato di Arte nelle sue più alte forme. Una mattina piena di emozioni e cultura, stupende le opere degli artisti pervenuti da varie zone di Italia e della Calabria: Amalia Alia, Giuseppe Galati, Cristina Corso, Fabio Mascaro, Eleonora Laganà, Maria Costa, Tania Marino, Mariella Costa, Caterina Rizzo, Antonio Maio, Enzo Liguori, Valerio Prestia, Lena Emanuele. Tante le opere esposte. Sono stati citati tutti i mesi uno dopo l’altro, presentando tutti gli artisti e poeti. Citando alcune opere e leggendo tante poesie, bravissima la poetessa Carmela Costanzo e la maestra Mimma Febbraro… un attestato speciale è stato conferito a Tania Marino per la sua poesia dedicata al Natale. Il Presidente della Provincia Salvatore Solano è stato omaggiato insieme agli altri relatori, di un pregiato miele artigianale che fa parte della produzione locale di una eccedenza del territorio Francesca Rombolà, una donna imprenditrice che ha puntato sulla Calabria e sulla qualità dei suoi prodotti, investendo in un azienda con prodotti locali. Interessante l’intervento del presidente dei maestri del lavoro di Vibo Valentia Paolì che ha parlato del libro dei Maestri del lavoro sempre realizzato dalla Demurtas con la collaborazione di Bulzomì, i relatori si sono soffermati anche su altre pubblicazioni targate SD, a “Tazzulella e cafè” di Ciro Sigillo e “Il sentiero dei Sogni” del poeta Antonio Franzè. Una mattinata ricca di cultura. La mostra con presentazione degli artisti e lettura delle poesie è stata un vero successo. Pittura e poesia hanno dato vita al plurisecolare principio estetico dell’ut pictura poesis (la locuzione latina di Orazio); e il verso fatale, giuntoci tramite Plutarco: «La pittura è una poesia muta e la poesia una pittura parlante»… ha attraversato indisturbata i secoli, regnando sovrana nella critica artistica e tornando a vivere in un calendario di meravigliosa fattura. Non resta che attendere le prossime novità editoriali, ed i prossimi eventi che vedranno ancora una volta come protagonisti gli artisti dell’Associazione “Fior di Loto” e il loro cavallo portante Sonia Demurtas. Molti complimenti ha ricevuto la copertina del calendario che è stata realizzata con un’opera intitolata “Sissi” , dalla pittrice Cristina Corso. Ricordiamo i nomi degli artisti presenti nell’edizione del 12 mesi 2023 e facciamo loro tanti complimenti per questa interessante iniziativa: Giuseppina Montopoli, Luisa Zinna, Carla Croce, Francesco Antonio Solano, Michele Pochiero, Sergio Camellini, Bruna Marino, Leonardo Cristofaro, Valerio Prestia, Cristina Corso, Monica Colombaro, Romina Monteleone, Maurizio Laugelli, Miriam Jaskierowicz Arman, Eleonora Laganà, Rosita Panetta, Unida Maria Luigia, Fernanda Colaiacomo, Terracciano Pasquale, Maria Antonietta Sarra, Anna Alfano, Antonietta Malito, Maria Caterina Russo, Annunziata Mazzeo, Claudio Sposito, Lena Emanuele, Emma Bitri, Giovanna Azzarone, Nicoletta Bertoncini, Carmela Costanzo, Fabio Mascaro, Giuseppe Galati, Antonietta Cassaro, Augusto Arrotta, Gabriella Pelilli, Emanuela Restuccia, Barbieri Claudio, Antonio Franzè, Maria Costa, Amalia Alia, Caterina Rizzo, Caterina Tagliani, Maria D’Ippolito, Mimma Febbraro, Giulia Levato, Francesca Misasi e Sonia Demurtas.