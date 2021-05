Arte africana: il significato delle maschere in Occidente

Per quanto siano lontane dalla nostra cultura e dalla concezione d’arte cui siamo abituati, le maschere africane hanno sempre esercitato un grande fascino sui collezionisti italiani, tanto da essere spesso impiegate anche come oggetti decorativi, soprattutto per le pareti. L’attenzione per questa particolare forma d’arte è tale da aver suscitato l’interesse di molte gallerie, che hanno più volte dedicato i loro spazi all’esposizione di queste particolari maschere, così come anche di molti altri oggetti tipici dell’arte africana. Benché siano oggi impiegate come oggetto decorativo, qual era la loro reale funzione in passato? E che ruolo hanno in Occidente?

Soggetti e stili delle maschere africane

Pur avendo delle caratteristiche simili, tra cui ad esempio il fatto di essere spesso in legno, le maschere africane si differenziano tra loro non solo per lo stile, ma anche per i soggetti che raffigurano. Per quanto riguarda lo stile, ad esempio, come spiegato in un articolo di Scambieuropei, la maggior parte delle maschere africane si indossa sul viso in verticale, andando così a coprire tutto il volto. Nonostante ciò, seppur siano meno diffuse, alcune di queste coprono invece solo il capo, un po’ come se fossero degli elmetti. Per quanto riguarda le decorazioni, invece, alcune maschere africane sono abbellite con piume colorate, denti o corna, mentre altre sono semplicemente dipinte o scolpite con decorazioni geometriche che fungono da indicatore dello status sociale di chi le indossa o le ha indossate. Gli elementi decorativi presenti sulle maschere africane, infatti, non hanno solo un valore estetico, ma racchiudono in sé dei significati psicologici e simbolici. Gli occhi socchiusi, ad esempio, simboleggiano la pazienza, mentre una bocca particolarmente grande fa riferimento alla potenza e all’autorità. Ancora diverso è il caso delle maschere raffiguranti dei teschi umani: in quel caso, infatti, si tratta probabilmente di maschere impiegate per i riti funebri o per la commemorazione degli antenati.

Le maschere africane in Occidente

Sebbene le maschere africane abbiano una tradizione piuttosto lunga alle spalle, oltre a dei significati e a dei valori simbolici ben precisi, in Occidente hanno assunto oggi quasi un impiego decorativo, oltre a essere presenti in molti prodotti culturali, dai film ai giochi. A partire dall’arredamento, ad esempio, è facile notare come lo stile etnico sia in Italia sempre più apprezzato, proprio perché in grado di richiamare il calore e la vivacità dell’Africa. Come riportato in una pagina di Westwing, le maschere africane rappresentano uno degli elementi immancabili se si vuole decorare una stanza in stile etnico, soprattutto per decorare le pareti domestiche. Non solo arredamento, però: le maschere africane sono presenti anche nei prodotti della nostra cultura di massa, proprio perché rappresentano ormai un elemento non più così lontano dalla nostra quotidianità e dalla nostra cultura. Un esempio è rappresentato dalla slot 9 Masks of Fire, un gioco online che riproduce molti dei simboli della tradizione africana, tra cui anche le maschere. Nella slot, in particolare, compaiono sullo sfondo le tipiche maschere rettangolari, strette e allungate, ma anche maschere più particolari decorate con inserti dorati. Anche tra gli amanti dei tatuaggi, infine, è sempre più comune che si scelga di riprodurre sulla propria pelle maschere africane stilizzate o altri elementi tribali. Non si tratta, quindi, di figure e simboli che appartengono a una realtà troppo lontana dalla nostra, ma di elementi che fanno ormai parte del contesto in cui viviamo, seppur privati del loro significato originario.

L’arte africana nei musei

Oltre ad essere impiegate come elemento decorativo e a essere un simbolo entrato ormai a far parte anche della nostra quotidianità, le maschere africane sono spesso le protagoniste di gallerie d’arte adibite all’esposizione di tutti quegli oggetti tipici della cultura africana. Il Museo Africano di Verona, ad esempio, istituito nel 1938, ha oggi lo scopo di far conoscere l’Africa ai più giovani, attraverso una collaborazione attiva con le scuole di ogni ordine e grado. In più, attraverso una delle più recenti mostre, aperta fino a fine luglio, il museo abbraccia anche l’obiettivo di promuovere un rapporto di reciproca accoglienza tra richiedenti asilo e comunità ospitanti, così da decostruire le narrazioni che spesso intrappolano entrambe le parti. Passando invece al collezionismo privato, è proprio della Calabria che è originario Marco Lattari, professore e ricercatore appassionato di arte africana fin da quando era poco più che ventenne. La sua collezione è una delle più ricche d’Italia e d’Europa e comprende esemplari d’arte che abbracciano un arco temporale che va dai 150 ai 30 anni fa. All’interno della sua collezione si trovano anche più di 40 maschere africane, dalla forma e dai materiali molto diversi tra loro. Gallerie d’arte, collezioni private, fino ad arrivare ai prodotti e alle situazioni che fanno ormai parte della vita di tutti i giorni: l’arte africana, e le maschere in particolare, continuano ad esercitare una forte attrazione nei nostri confron