Arsenale clandestino e cocaina nelle campagne di Gioiosa Ionica: arrestato un 48enne

La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, a carico di un quarantottenne nativo di Siderno ma residente a Gioiosa Jonica, in quanto lo stesso è ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente.

In questo contesto, in esecuzione di una perquisizione locale e personale, gli operatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria sono riusciti a rinvenire presso la proprietà di campagna dell’indagato, in contrada Feudo, a Gioiosa Ionica, un arsenale clandestino nascosto sotto terra, oltre a circa un chilo di cocaina, che non sono sfuggiti all’attenzione degli investigatori.

Le attività di scavo eseguite, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, hanno portato complessivamente al sequestro di ben quattro fucili da caccia con matricole obliterate, una carabina calibro 7 mm con matricola abrasa, una carabina ad aria compressa calibro 4,5 mm, un fucile d’assalto calibro 223 mm, una pistola calibro 9×19, vario munizionamento e parti di arma, nonché un panetto dicocaina dal peso complessivo lordo pari a 1,150 chilogrammi.

Sulla base delle risultanze dell’attività di perquisizione, dunque, l’uomo è stato tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione di armi e munizionamento nonché per la detenzione di un chilogrammo di cocaina.

L’arrestato è stato infine tradotto presso la Casa Circondariale di Locri a disposizione della competente Autorità giudiziaria.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e, pertanto, l’indagato deve essere considerato non colpevole fino a sentenza definitiva di condanna.