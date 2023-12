Arrivano 27 nuovi viceispettori della Polizia di Stato in provincia di Catanzaro: l’annuncio di Wanda Ferro

Da oggi 27 nuovi viceispettori della Polizia di Stato prendono servizio in provincia di Catanzaro dopo aver concluso il 18mo corso di formazione. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. “È il più grande contingente che sia stato assegnato negli ultimi anni – spiega Ferro – destinato a rafforzare gli organici della Questura di Catanzaro e delle Specialità della Polizia di Stato operanti in Provincia. Un ulteriore segnale di attenzione del governo Meloni e del Viminale verso questo territorio. Per questo ringrazio il ministro Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani, oltre al questore Paolo Sirna sempre attento ad assicurare una adeguata ed efficace presenza sul territorio”.

In particolare, alla Questura di Catanzaro sono stati assegnati 20 vice ispettori che saranno destinati alle varie articolazioni interne e ai Commissariati di Lamezia Terme e Catanzaro Lido. Gli altri 7 vice ispettori rinforzeranno gli uffici della Polizia Stradale di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato.