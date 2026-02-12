Arriva in Coppa la prima sconfitta Puliservice

Arriva la prima sconfitta in assoluto nella storia della giovanile Puliservice Reggio Calabria.

Termina 3-2 al tie break al PalaGatti il quarto di finale del Memorial Sergio Sorrenti.

Giglietta, allenatore della capolista, aveva avvertito sulle insidie del caso e così è stato.



Alle 20:30 di mercoledì 18 febbraio sul campo neutro di Cinquefrondi le amaranto avranno la possibilità di ribaltare il match.

Questi i parziali dei set: 17-25, 25-22, 15-19, 16-25 e 15-8.

Come da previsioni, partita intensa, a tratti spettacolare, con due set giocati in modo impeccabile dalle reggine. Nel secondo e terzo è venuta meno la continuità nella fase cambio palla e le pallavoliste lametine sono state brave ad approfittarne trascinate da una Stefania Papa in grande spolvero. Nel tie break l’Arpaia Lamezia parte forte e, pur lottando su ogni palla, la Puliservice non è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale. In campionato Capitan Suelen Oliveira e compagne giocheranno sabato ancora a Lamezia.

Successivamente, si penserà all’accesso alla Final Four di Coppa: tutto da decidere nella gara di ritorno.