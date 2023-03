Arriva il medico di base a Nardodipace, Demasi: “Finalmente si è conclusa questa vicenda”

Dovrebbe essersi positivamente conclusa la vicenda relativa alla Medicina di base a Nardodipace con l’arrivo del medico titolare che è stato contrattualizzato e che dovrebbe prendere servizio nei prossimi giorni. Dunque, dovrebbero essere terminati i disagi per una comunità che deve già fare i conti con i ritardi di sviluppo dell’intera area e che ha bisogno di risposte certe in termini di servizi sanitari. “Lunedì – informa infatti il sindaco Antonio Demasi – il medico sarà presente a Nardodipace per prendere visione dell’ambulatorio predisposto dal Comune. Sono soddisfatto perché siamo riusciti a trovare una soluzione e perché finalmente si chiude una vicenda sulla quale ci sono state diverse mosche cocchiere. Ringrazio per la sensibilità dimostrata il commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano, il direttore sanitario aziendale Matteo Galletta, il direttore del Distretto sanitario unico Raffaele Bava che hanno lavorato costantemente in collaborazione con la dottoressa Maria Passante”.