Arrical, Calabrese: “La Calabria nella gestione di acque e rifiuti ha intrapreso un nuovo corso”

“La Regione è al fianco dei Comuni”. Così l’assessore regionale all’Ambiente, Giovanni Calabrese, in risposta all’attacco di Pd e Movimento 5 Stelle – “che – evidenzia – ancora una volta mettono in scena il maldestro tentativo di contrapporre l‘ArriCal e Regione accusando entrambe di nascondere la polvere sotto il tappeto”. “Se di polvere si tratta – rimarca Calabrese – sicuramente è quella che questo Governo regionale ha sollevato per fare chiarezza nel ciclo di gestione dei rifiuti e mettere ordine in un sistema che si trascinava da anni in disfunzioni e debolezze, condannando la Calabria a vivere una emergenza continua che era diventata ordinarietà, con cumuli di rifiuti lungo le strade cittadine per tutto l’anno e lunghe stagioni estive vissute dai sindaci dei Comuni calabresi come veri incubi per non sapere dove portare i rifiuti.

Chi ora accusa la Regione di inefficienze dimostra di avere una memoria corta, non volendo ammettere che oggi il sistema è ben organizzato grazie a una riforma complessiva e all’intervento della Regione che ha preso in mano una situazione che era al collasso.

Coloro che accusano la Regione e l‘Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di poca trasparenza cadono in una evidente contraddizione e dimostrano ancora una volta di non conoscere le materie di cui si occupa l’ArriCal e sottovalutano un aspetto importante che riguarda proprio l’assetto organizzativo voluto dal presidente della Regione Calabria, che vede una rappresentanza dei sindaci nel Consiglio direttivo”.

“Ribadisco – prosegue l’esponente della Giunta Occhiuto – che quello che ArriCal ha comunicato ai sindaci sono i costi a consuntivo per gli anni 2023 e 2024, ossia i costi di gestione sostenuti dai Comuni per i contratti sottoscritti dagli Ato provinciali.

L’intervento della Regione, che ha messo in campo 45 milioni di euro, evidenzia la volontà di neutralizzare i costi a consuntivo, così come le ingenti risorse economiche che sono state stanziate per gli interventi strutturali sui fondi nazionali (179 milioni di euro) e comunitari (104 milioni di euro) del ciclo di programmazione 2021-2027 dimostrano che questo governo regionale ha una visione strategica di lungo periodo a favore dei Comuni e dei cittadini calabresi. Ringrazio il presidente Arrical Sergio Ferrari, il commissario straordinario Luciano Vigna, tutto il Dipartimento Territorio e Tutela dell’ambiente con il direttore generale Salvatore Siviglia per il lavoro costante che stanno facendo, con una attenta analisi e lettura del territorio a tutela proprio dei Comuni.

Chi vede in questo uno scarico di responsabilità, una narrazione distorta o una mancanza di trasparenza non ha strumenti dialettici per dire realmente le cose come stanno e cioè – sottolinea infine l’assessore Calabrese – che la Calabria nella gestione dei servizi pubblici di acque e rifiuti ha intrapreso un nuovo corso”.