Arrestato un uomo sospettato di aver accoltellato una 72enne: si era rifugiato in casa

Nella mattinata di ieri, martedì 24 maggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto in Piazza dei Valdesi, a Cosenza, dopo la segnalazione di un accoltellamento ai danni di una donna settantaduenne.

L’autore del delitto, a seguito delle urla della donna, si è dileguato a bordo della sua autovettura. Immediate attività investigative hanno condotto in breve tempo a rintracciare il sospettato che si era rifugiato presso la sua abitazione nell’hinterland cosentino. I poliziotti giunti sul posto hanno verificato che l’autovettura utilizzata dall’aggressore era regolarmente parcheggiata nel cortile dell’abitazione ed all’interno della stessa vi erano copiose tracce di sangue nonché il coltello utilizzato per compiere l’azione criminosa. Le ulteriori attività investigative hanno consentito di verificare che l’indagato, al fine di compiere l’azione delittuosa, nel giorno precedente, avrebbe acquistato un coltello a serramanico presso un esercizio commerciale di rivendita di Cosenza. Il motivo per il quale si era consumato l’evento sarebbe da rintracciare nella vicenda personale dei due protagonisti che da molti anni avevano intrapreso una relazione sentimentale, con momenti di accesa conflittualità, circostanze che avrebbero condotto l’uomo, che non accettava il distacco, a compiere il gesto. L’indiziato è stato tratto in arresto per il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione ai danni della donna che ha riportato numerose ferite da arma da taglio alle braccia ed al tronco.