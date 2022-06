Arrestato un uomo dedito ai furti negli appartamenti

Al termine di un’attività di riscontri ed accertamenti realizzata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria l’applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un 51enne della provincia reggina, ritenuto responsabile di reiterati episodi di furto in abitazioni, consumati in città dallo scorso mese di febbraio.

Durante uno dei furti commessi, impossessatosi di un bancomat, con relativo codice pin, sarebbe andato subito a ritirare la somma giornaliera consentita in uno sportello bancomat dove è stato ripreso dalla telecamera del dispositivo ATM. Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Trattazione delle Volanti hanno così avviato un’attività di riscontro e confronto di atti e immagini relative a ciascun episodio di furto, utilizzando anche i sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate. L’attività condotta ha portato l’Autorità Giudiziaria a disporre la misura personale nei confronti dell’uomo. Quest’ultimo, grazie all’identificazione, è stato individuato ed arrestato in città dal personale delle Volanti in servizio di controllo del territorio.