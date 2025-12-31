Arrestato un soggetto trovato in possesso di materiale pirotecnico illegale

Nell’ambito delle operazioni di controllo straordinario del territorio predisposte dalla Polizia di Stato in occasione delle festività natalizie, personale del Commissariato di Siderno, unitamente al Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro, ha proceduto all’arresto obbligatorio in flagranza di reato di un soggetto trovato in possesso di un quantitativo di materiale pirotecnico illegale superiore a 11 chili.



Nello specifico, gli operatori della Polizia di Stato, a seguito di un posto di blocco, notando la presenza di articoli esplodenti all’interno del veicolo della persona fermata, hanno perquisito l’autovettura e, rinvenendo prodotti esplodenti di natura illegale, esteso i controlli anche all’abitazione dell’interessato.

Complessivamente l’attività ha permesso di sequestrare, oltre al materiale illegale, anche più di 20 chili di articoli pirotecnici marchiati CE, detenuti dall’arrestato senza licenza in violazione della normativa in materia.

A riscontro della correttezza di quanto posto in essere dagli operatori, l’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Locri, a seguito di rito per direttissima.

Il procedimento penale è, attualmente, nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, nei confronti dell’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dalla Costituzione italiana.