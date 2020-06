Arrestato un giovane violento nei confronti della fidanzata

A Palmi, una pattuglia del locale Commissariato è intervenuta nel centro cittadino a seguito della segnalazione di un’aggressione che un 23enne stava perpetrando nei confronti della fidanzata, poco più giovane di lui.



Immediatamente intervenuti in soccorso della vittima, gli agenti, appurato che già in una precedente occasione, nello scorso settembre, l’uomo era stato denunciato per lesioni e minacce gravi, hanno proceduto ad arrestarlo in flagranza di reato di stalking.

A tutela della vittima sono stati attivati i protocolli operativi EVA e LIANA, e l’Autorità Giudiziaria, convalidando l’arresto, ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.