Arrestato un 31enne che trasportava oltre 28 chili di marijuana

Ieri, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Cosenza Nord, ha tratto in arresto il 31enne A.V. perché, a bordo del tir dallo stesso condotto, trasportava 28,100 chilogrammi di marijuana già essiccata e pronta per essere divisa in dosi da vendere.



In particolare, nel corso dei servizi di vigilanza stradale sull’A2 del Mediterraneo, personale della Polizia Stradale ha proceduto al controllo dell’autoarticolato guidato dall’arrestato.

Gli operatori della Polizia di Stato insospettiti dall’evidente nervosismo dimostrato dal conducente, successivamente identificato nel 31enne A.V., italiano residente nella provincia di Lecce, lo hanno accompagnato presso gli Uffici della Sottosezione della Polizia Stradale di Cosenza Nord, dove è stato sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al veicolo in questione ed all’interno di un cassettone del semirimorchio hanno rinvenuto alcuni contenitori di varia capienza, accuratamente sigillati contenenti i 28,100 chilogrammi di sostanza stupefacente.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.