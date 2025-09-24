Arrestato per aver ripetutamente minacciato di morte una giovane donna

Gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un trentaseienne residente nel Vibonese che – violando gli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto – si era recato a Paola.

L’operazione di Polizia Giudiziaria trae spunto dal racconto di una giovane donna che, esasperata dalle gravi e reiterate minacce poste in essere dall’arrestato, ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato.

La vittima ha confidato in sede di denuncia di aver subito in più occasioni minacce di morte manifestate nei suoi confronti dall’individuo con il quale intrattiene un rapporto di parentela, il quale le avrebbe preannunciato di raggiungerla per concretizzare le minacce.

A seguito di specifici servizi posti in essere per scongiurare tali propositi criminali, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. ha rintracciato e bloccato l’uomo per le vie cittadine di Paola.

Da successivi controlli lo stesso è risultato essere stato denunciato innumerevoli volte poiché resosi responsabile di reati contro la persona ed il patrimonio nonché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Per tali motivi, di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, il soggetto è stato posto in stato di arresto presso il proprio domicilio in attesa di udienza di convalida.

L’indagato è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.