Arrestato il tifoso che ha ferito con una cinghiata un poliziotto

Sottoposto al regime della detenzione domiciliare: è questa la decisione presa a carico di S.L., 33 anni, il noto supporter del Crotone che domenica pomeriggio, durante il derby a Catanzaro, campionato di Serie C, si sarebbe reso responsabile del ferimento di un ispettore Digos in servizio allo stadio Ceravolo nel settore riservato ai tifosi della squadra ospite. La cinghiata che ha centrato in testa il rappresentante delle forze dell’ordine ha procurato una lesione suturata con diversi punti. Guarirà in 15 giorni. Dalla Questura è stato fatto sapere che l’episodio si è verificato mentre il funzionario di Polizia stava spiegando ai sostenitori rossoblù il modo per defluire dall’impianto sportivo.

“Grazie alla minuziosità con cui sono stati organizzati i servizi dentro e fuori lo stadio – riporta un comunicato diffuso dalla Questura – il responsabile del ferimento dell’ispettore è stato prontamente Individuato e tratto in arresto nell’immediatezza dell’accaduto da personale della Digos di Catanzaro, in collaborazione con quella di Crotone, con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale”.

“In concomitanza con l’inizio della partita, ben occultati nel settore curva ovest riservato alla tifoseria del Catanzaro – aggiungono dalla Questura – sono stati rinvenuti sette fumogeni piccoli, uno grande ed un artifizio F4 che sono stati sequestrati a carico di ignoti. Sono in corso, inoltre, indagini a cura della Digos, sempre in collaborazione con quella di Crotone, per individuare ulteriori responsabili di comportamenti illeciti”.