Arrestato 54enne accusato di omicidio stradale: positivo all’alcol test ed all’uso di stupefacenti

La Polizia di Stato ha arrestato un 54enne di Rosarno, ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato.



La tragedia si è consumata nella serata di sabato 2 agosto lungo la Strada Provinciale che collega Rosarno a San Ferdinando, quando, intorno alle 21:00, diversi automobilisti hanno segnalato al Numero Unico di Emergenza un grave incidente stradale.

Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia di Stato che ha constatato uno scontro frontale tra due autovetture.

Nonostante i tentativi immediati di soccorso da parte dei poliziotti, per i due occupanti dell’auto proveniente da Rosarno, una coppia di coniugi, non c’è stato nulla da fare.

Il terzo coinvolto, invece, ha riportato traumi non gravi ed è risultato fuori pericolo di vita.

Grazie ai rilievi effettuati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro ed alle successive indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria, è stato possibile ricostruire la dinamica del drammatico incidente: è emerso, infatti, che il conducente dell’altro veicolo, responsabile dello schianto, fosse positivo all’alcol test e all’uso di sostanze stupefacenti, in particolare benzodiazepine.

Alla luce della ricostruzione dei fatti e degli accertamenti esperiti dai poliziotti, lo scorso 12 settembre l’uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari richiesta dal Pubblico Ministero ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palmi.