Arrestato 44enne che ha provocato un incendio nella propria abitazione

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Crotone hanno tratto in arresto un quarantatreenne del posto per aver provocato un incendio alla propria abitazione. Gli operatori sono stati inviati dalla locale Sala Operativa nei pressi di un condominio, per la segnalazione di un incendio provocato da un uomo che si trovava ancora sul posto. Giunti presso lo stabile, gli operatori hanno notato del fumo provenire dal quarto piano di un’abitazione, riuscendo ad individuare il luogo dell’incendio in corso.

Gli agenti, a quel punto, si sono addentrati nel palazzo dove, appena fuori dalla porta, vi era un uomo che ha ammesso di essere stato l’autore del gesto delittuoso. I poliziotti, dopo aver completamente evacuato il palazzo, hanno proceduto a verificare che nell’appartamento in questione non vi fossero altri soggetti e, poco dopo, è sopraggiunto l’equipaggio dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a spegnere l’incendio prima che le fiamme potessero avvicinarsi pericolosamente alle condutture elettriche e del gas. Le operazione di evacuazione sono procedute senza sosta, con le difficoltà del caso, dettate dalla presenza di condomini disabili ed anziani e sono state rimosse anche le automobili sotto il palazzo per motivi di sicurezza. Il personale dei Vigili del Fuoco giunto sul posto, con le adeguate attrezzature, è riuscito a sfondare l’ingresso principale accertandosi che all’interno non vi fossero più persone e procedendo alle operazioni di spegnimento delle fiamme che sono state domate dopo alcune ore, mettendo in sicurezza l’intero edificio. Il soggetto, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di due accendini e tratto in arresto. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Crotone in attesa di ulteriori determinazioni.