Arrestate due persone sorprese ad incendiare rifiuti pericolosi

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato due soggetti sorpresi ad incendiare rifiuti pericolosi in un terreno adiacente la strada a scorrimento veloce che collega le località reggine di Gallico e Gambarie.



A seguito della segnalazione inoltrata alla Sala Operativa della Questura dalla Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi, cuore pulsante per la lotta agli incendi boschivi, che si avvale, tra l’altro, della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri Forestali, i poliziotti delle Volanti hanno tempestivamente raggiunto il luogo indicato e, dopo aver cinturato l’area, hanno fermato gli autori dell’incendio, un 25enne di Reggio Calabria ed un 30enne originario di Lamezia Terme.

Grazie alle immagini fornite dai droni, i due soggetti, arrestati in flagranza del reato di combustione illecita di rifiuti pericolosi, sono stati tempestivamente individuati mentre appiccavano il fuoco ad un’ingente quantità di cavi di rame, al fine di eliminarne il rivestimento isolante.

Il rivestimento dei cavi elettrici è infatti considerato rifiuto speciale per la sua composizione chimica che, se sottoposta a combustione, sviluppa dei fumi altamente nocivi per l’ambiente e per la salute dell’uomo.

Al termine dell’attività di polizia, il 25enne ed il 30enne sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, ricettazione, getto pericoloso di cose e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione, commessi tutti in concorso fra loro, ed il rame rinvenuto, dal peso di circa 21 kg, è stato sequestrato.