“Armonie d’arte festival” e le tradizioni locali: “On the news” mette in mostra una Serra San Bruno tutta da scoprire

Le tradizioni, la spiritualità e l’arte serrese, descritte nel volume “Il braciere nella sagrestia”, saranno al centro della prima parte di “On the news”, la trasmissione condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza che andrà in onda sabato a partire dalle 10.30 sulle frequenze di Radio Serra. In studio ci sarà l’autore del libro, Marco Primerano, che svelerà curiosità e aneddoti relativi alle confraternite. La seconda parte del programma sarà invece dedicata agli eventi che caratterizzeranno l’estate (e non solo) organizzati anche grazie alle risorse della Strategia nazionale aree interne “Versante jonico – Serre”. I dettagli saranno illustrati dal sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, dall’assessore comunale Sabina Maiolo e dal presidente del Gal “Terre vibonesi” Vitaliano Papillo.