Armi in una casa di Maierato: arrestato un pastore, denunciato un altro uomo

Un arresto per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi ed una denuncia per detenzione abusiva di armi. Questo il bilancio di un’attività di controllo dei Carabinieri della Stazione di Maierato con l’ausilio dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del 14° Battaglione di Vibo Valentia.



Agli arresti è finito un pastore rumeno che vive a Maierato. Nel corso di una perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno trovato un fucile con matricola abrasa e centinaia di munizioni illegalmente detenute. La casa in uso al pastore è di un uomo del luogo e la perquisizione si è estesa anche in un altro immobile di sua proprietà, ove risiede. All’interno della cassaforte, i militari hanno trovato una baionetta mai denunciata alle autorità. Quest’ultimo è stato così deferito in stato di libertà e dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi. Diversa la posizione del pastore che, tratto in arresto, è stato tradotto presso la casa circondariale per possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni.

La Stazione Carabinieri di Maierato è, nella fattispecie, la forza di polizia preposta alla verifica e controllo sulle armi legalmente detenute nei Comuni di propria competenza: Filogaso e Maierato.