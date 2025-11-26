Armi in alcuni casolari di Serra San Bruno: arrestato un uomo

Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione ed al contrasto del traffico di armi, la Polizia di Stato, nella mattinata di lunedì, ha tratto in arresto un uomo dimorante a Serra San Bruno. I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, unitamente a personale in servizio presso il Commissariato di P.S. Serra San Bruno, hanno infatti concentrato le attività di polizia giudiziaria nella cittadina montana effettuando una perquisizione personale e locale nei confronti di un uomo.

L’attività di ricerca svolta dagli operatori ha consentito di accertare come il soggetto avesse occultato all’interno di alcuni casolari presenti nella campagna di sua proprietà delle armi. Infatti, all’interno di un vano utilizzato come deposito attrezzi è stato rinvenuto un fucile marca Beretta calibro 12 sovrapposto risultato oggetto di furto, una pistola lancia razzi calibro 22 priva di matricola, nonché diverse cartucce inesplose. All’interno di un capanno dove era custodito un trattore, inoltre, sono state rinvenute ulteriori munizioni, per un totale di 411 cartucce di fucile e 132 cartucce di pistola di vario calibro.

Il materiale rinvenuto, comprensivo di foderi per fucile e strumenti di pulizia delle armi, è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione abusiva di armi, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.