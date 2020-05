Armi e Vespa d’epoca di dubbia provenienza: fioraio arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, assieme ai Cacciatori di Calabria, hanno arrestato M.D., 39enne, fioraio roccellese accusato di porto e detenzione illegale di armi.

Sabato mattina, i Carabinieri hanno fermato un furgone che percorreva a forte velocità una stradina di campagna, in località Franciullo. Al momento del controllo, l’uomo, non è riuscito a trovare valide risposte alle domande poste dai Carabinieri che, ancora più insospettiti, hanno deciso di perquisire attentamente il furgone. Sotto il sedile del furgone era nascosta una pistola Browning Arms Compamy calibro 22 con 15 proiettili calibro 7,65. Perquisita anche l’abitazione di M.D., i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno di una stalla, poggiata su un tavolo da lavoro, una pistola Police, calibro 8, priva di matricola, smontata in più parti.

Inoltre, in un garage in uso alla sua famiglia sono state rinvenute 5 Vespa Piaggio d’epoca di cui 3 di proprietà di un 54enne, fioraio, sprovviste di targhe e documenti e pertanto di dubbia provenienza, una di proprietà di un 26enne, e una di proprietà dello stesso M.D., entrambe con telaio punzonato. M.D. è stato associato presso il carcere di Locri con l’accusa di porto e detenzione illegale di armi da sparo nonché di ricettazione.