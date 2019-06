Armi e droga nel sottotetto: due persone arrestate dalla Polizia

Nei giorni scorsi personale del Commissariato di Corigliano-Rossano, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area urbana Rossano di Corigliano Calabro, ha tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione, A.A. di 36 anni e M.M., 28 anni, entrambi del posto.



A seguito di una perquisizione personale e locale, estesa successivamente ad una seconda abitazione,a Rossano, gli agenti hanno rinvenuto, ben nascosti in un sottotetto privo di illuminazione e difficile da raggiungere una pistola semiautomatica, con matricola abrasa e relativo munizionamento, un bilancino di precisione, circa 10 grammi di marijuana e hashish, nonché 10 flaconi di metadone cloridrato.

Per tali ragioni, i due sono stati tratti in arresto nella flagranza dei reati e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, gli stessi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.