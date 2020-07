“Aria e Melodia”: online il singolo di Antonella Furfaro che porterà una gran voglia di estate calabrese

È online su tutti i digital store Aria e Melodia, il secondo inedito della giovane cantautrice calabrese Antonella Furfaro. Dopo la lunga e forzata pausa del lockdown (che sembrava aver spento i riflettori su alcune dimensioni dell’esistenza umana) ora è arrivato il momento di cambiare aria, di riprendere ognuno il proprio posto e il proprio spazio nel cosmo e ricominciare a camminare.



E così il cammino artistico di Antonella riparte dalla sua terra, dalla sua Calabria che in Aria e Melodia viene “fatta desiderare” dal racconto di una serata di festa. Il testo è scritto dalle cantautrici Meissa e Unaderosa che vediamo ancora una volta insieme per questo giovane progetto. Il brano è destinato a rimanere a lungo sulla cresta dell’onda grazie anche all’arrangiamento assolutamente moderno e innovativo di Antonio Deodati (producer tra gli altri con Mango, Corona, Marie Claire D’Ubaldo, Vittorio De Scalzi e altri). Il timbro caldo e possente di Antonella Furfaro è impreziosito anche dalle nuance flamenco del chitarrista Daniele Marcante (Federico Poggipoliini, Francesco De Gregori).

Per la giovane cantautrice, seguita ormai da anni dall’insegnante di canto Meissa (Stella Sorrentino), si riunisce quindi un vero e proprio staff di eccezione che può essere riassunto in un’unica grande sigla: TSA Total Sounding Area. L’etichetta discografica, che da anni si occupa di seguire anche progetti per giovani talenti ha deciso infatti di pubblicare il singolo e di puntare anche su questa nuova stella nascente. Antonella dal canto suo ha sempre dimostrato tenacia e determinazione e ha continuato a coltivare la sua passione studiando ed è per questo che ad un passo dal suo diploma in canto jazz è pronta ad immergersi totalmente nel mondo della musica.