Arena, Viscomi e Mammoliti: “Il Pd ha preso una strada nuova”

“Se l’intento era quello di entusiasmare i militanti, recuperare il rapporto con i delusi, avvicinare i tanti elettori di centrosinistra che nel passato più recente erano in fuga verso i Cinque Stelle, l’obiettivo è stato pienamente raggiunto”.



Almeno nel piccolo centro dell’entroterra vibonese, dove, al termine di una partecipata e vibrante assemblea, cui ha partecipato il gotha del Partito Democratico vibonese, è emerso un aspetto chiaro: “il coraggio di intraprendere una strada nuova, una proposta politica forte e una candidatura autorevole alla guida della Regione Calabria hanno consentito al Pd di allargare finalmente gli spazi di confronto e partecipazione” ha rilevato il sindaco di Arena, Antonino Schinella, che ha introdotto l’assemblea, cui hanno preso parte, tra gli altri, il deputato Antonio Viscomi, Raffaele Mammoliti, segretario generale Cgil dell’area vasta Catanzaro-Crotone-Vibo e candidato al Consiglio regionale, Enzo Insardà, segretario provinciale del PD, di Stefano Luciano, capogruppo democrat al Comune di Vibo Valentia, Antonio Carchedi, capogruppo del Pd alla Provincia e di Franco Arena, dirigente del partito che, tra le altre cose, ha portato i saluti della figlia Azzurra, vicecapogruppo consiliare del PD al Comune di Vibo Valentia.

“Il Pd vuole tornare a parlare dei temi del territorio con una visione rinnovata. Iniziative simili – ha aggiunto Mammoliti – devono diventare una costante, servono impegni pubblici e ufficiali, perché bisogna finirla con la politica che prende il consenso e poi si dimentica. Tra le priorità assolute c’è un piano straordinario del lavoro. Poi servono urgenti riforme, la Regione deve programmare, risorse e gestione dovranno transitare maggiormente da Comuni e Province, enti più vicini ai territori e alle esigenze della collettività. Infine, ma non per ultimo, la politica, che deve essere fatta per passione. La mia prima proposta sarà quella di equiparare l’indennità del consigliere regionale a quella del sindaco di un comune capoluogo, con i risparmi incrementeremo i fondi per le borse di studio agli universitari calabresi”.

Applaudito il circostanziato intervento di Viscomi. “I procedimenti giudiziari seguiranno il loro corso, ci sarà anche chi saprà dimostrare l’estraneità ai fatti contestati, ma dall’operazione ‘Rinascita Scott’ è emerso un intreccio di interessi e di potere rispetto al quale è difficile trattenere una sensazione di sgomento. Perciò, dobbiamo assumere in Calabria e per la Calabria un impegno serio, certo e definitivo: è ineluttabile, quindi, che alla politica delle tre-p, ossia quella che contempla esclusivamente potere, poltrone e prebende, subentri la politica delle tre-c, ossia quella della credibilità, della coerenza e della competenza. La proposta di Pippo Callipo e le altre candidature, come quella di Mammoliti, rappresentano solo il primo passo di quella rivoluzione dolce, democratica e innovatrice auspicata da Nicola Zingaretti, e con lui da tutto il Pd. La Calabria non può essere abbandonata alle logiche predatorie con cui agisce la Lega. La nostra terra, ne sono convinto, non ha una sorte già segnata, ma il destino che noi stessi determineremo il 26 gennaio 2020”.