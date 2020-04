Arena, distribuiti i primi buoni spesa. E gli amministratori regalano uova di cioccolata ai bimbi e doni pasquali agli anziani

A pochi giorni dall’annuncio del Governo dello stanziamento di 400 milioni per buoni spesa e forniture di generi alimentari, il Comune di Arena, tra i primissimi della provincia di Vibo Valentia, ha già distribuito i primi voucher a favore dei nuclei familiari che, a seguito della emergenza in corso relativa alla epidemia da Covid-19, si trovano in momentaneo stato di difficoltà economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.



Nella mattinata di martedì, infatti, sono stati il sindaco Antonino Schinella, il suo vice Adriano Ienco e il consigliere comunale Giovanna Bonifacio a consegnare direttamente i buoni ai beneficiari, “per dimostrare la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle fasce di cittadini più in difficoltà”. Un piccolo contributo, ma un concreto “segno di vicinanza alle persone che in questo momento stanno soffrendo maggiormente la crisi economica”.

In prima battuta, i buoni spesa sono stati consegnati a coloro i quali nel mese di marzo abbiano registrato un reddito familiare complessivo inferiore ad 700 euro e che, al momento della domanda, non disponevano di risparmi immediatamente liquidabili superiori ad 2.500 euro: 21 sono stati i nuclei familiari interessati dalla distribuzione dei buoni spesa, per un importo complessivo di quasi 4mila euro. “Per i restanti 8mila – hanno fatto sapere dal Comune di Arena – nella mattinata di domani sarà convocata la Giunta comunale per definire i nuovi criteri, il bando, quindi, sarà riaperto nei prossimi giorni e, presumibilmente, subito dopo Pasqua saranno distribuiti nuovi buoni spesa alle famiglie arenesi, in maniera da effettuare una seconda consegna”.

Da parte degli amministratori arenesi, inoltre, è arrivato un “sentito” ringraziamento ai commercianti arenesi – gli alimentari di Claudia Gentile, di Giuseppe Demasi, di Patrizia Altamura e la macelleria di Pisano Michele – che hanno voluto costituire un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione di beni alimentari pari al 10 per cento del valore dei buoni spesa, per l’istituzione di un banco alimentare.

Ma le iniziative grandi e piccole a sostegno degli arenesi non sono finite qui. Nei giorni scorsi, è terminata la consegna a tutti i nuclei familiari delle mascherine in tnt, tessuto non tessuto, idrorepellente, sterilizzabile e lavabile, realizzate e donate gratuitamente all’Ente dall’azienda produttrice di divani di Alessandro Pagano, che ad Arena è anche consigliere comunale. Inoltre, destinando all’uopo i proventi delle rispettive indennità di carica, gli amministratori arenesi hanno inteso porgere a tutti i bambini fino a quattordici anni una dolce sorpresa: un uovo di Pasqua ciascuno ai cittadini più piccoli che, sicuramente meglio di qualche adulto, in queste settimane di quarantena stanno collaborando affinché tutto possa andare bene. Le uova di cioccolata saranno distribuite nelle prossime ore e, contestualmente, saranno distribuiti agli anziani e ai soggetti più fragili doni pasquali in un momento difficile ed epocale la comunità.

Infine, da segnalare che a ridosso del cancello di ingresso del cimitero comunale, chiuso al pubblico con apposita ordinanza sindacale, sarà collocato un cuscino di fiori in onore di tutti i defunti, con il Comune a farsi portavoce ed interprete del sentimento comune di chi nel periodo pasquale dovrà rinunciare alla visita cimiteriale.