Arena: “Case di Comunità utili ed efficaci solo se c’è personale adeguato”

“Le Case di Comunità rappresentano un’opportunità fondamentale per garantire ai cittadini servizi sanitari e sociosanitari di prossimità. Tuttavia, senza personale adeguato rischiano di rimanere solo una promessa”.

Questo il parere di Francesco Arena, responsabile Sanità IdM regionale e consigliere comunale di Briatico, secondo il quale “è necessario procedere immediatamente con l’assunzione delle figure professionali indispensabili per assicurarne il pieno funzionamento”. A suo avviso, “allo stesso tempo, serve una forte campagna di informazione per spiegare ai cittadini quali servizi offrono le Case di Comunità e quali sono le loro funzioni” perché “troppi cittadini si sentono oggi abbandonati e privi di punti di riferimento sul territorio”. Per Arena “solo così le Case di Comunità potranno diventare un presidio realmente efficace, intercettando i bisogni di salute prima che si aggravino, garantendo cure tempestive e alleggerendo concretamente il carico dei Pronto Soccorso, oggi spesso congestionati anche da casi che potrebbero essere gestiti sul territorio”.

“Noi medici – sottolinea Arena – continueremo a fare, come abbiamo sempre fatto, tutto ciò che è nelle nostre possibilità per garantire la migliore assistenza ai cittadini. Ma il nostro impegno, da solo, non basta: servono scelte concrete, assunzioni immediate e investimenti sul territorio. Solo così – conclude – il diritto alla salute potrà essere davvero garantito a tutti”.