Arena, anziano si ribalta con il trattore: interviene l’elisoccorso

Si è ribaltato con il trattore mentre di buon mattino, quando ancora i raggi del sole sono ancora deboli, stava lavorando in un terreno ad Arena. Brutto incidente per un 68enne, le cui condizioni si presentano gravi ma forse non tali ma metterlo in pericolo di vita. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti i Carabinieri.