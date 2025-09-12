Aree interne senza pediatra, Fazio e Scaturchio scrivono all’Asp: “Gravi disagi, serve un intervento immediato”

I sindaci di Fabrizia, Francesco Fazio, e Dasà, Raffaele Scaturchio, hanno inviato due distinte missive alla Commissione straordinaria dell’Asp, al presidente uscente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ed al prefetto Aurora Colosimo per segnalare “la grave e perdurante assenza del servizio di pediatria di libera scelta” nei loro comuni ed in quelli limitrofi (Dinami, Acquaro e Dasà).



I due primi cittadini spiegano che queste comunità che “contano numerosi minori, si trovano senza un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza sanitaria di base. Questo stato di cose – sottolineano – sta causando notevoli disagi alle famiglie, costrette a spostarsi in comuni limitrofi, come Soriano Calabro e Simbario o a ricorrere al pronto soccorso per leesigenze mediche dei propri figli, sovraccaricando ulteriormente le strutture ospedaliere e mettendo a rischio la salute dei nostri bambini”.

Fazio e Scaturchio sostengono che “la mancanza di questo servizio essenziale viola il diritto fondamentale alla salute, tutelato dalla Costituzione Italiana e dalle normative sanitarie vigenti. Una situazione di tale gravità – aggiungono – non è più sostenibile e richiede un intervento immediato e risolutivo“. Pertanto, chiedono all’Asp di “provvedere con la massima urgenza ad adottare una soluzione transitoria che garantisca l’assistenza pediatrica sul nostro territorio senza ulteriori ritardi”.