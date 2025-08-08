Aree interne, presentata alla Camera la proposta di legge dem

È stata presentata alla Camera la proposta di legge del Gruppo del Pd sulle aree interne, firmata anzitutto dalla Segretaria nazionale Elly Schlein, con cui i dem puntano a contrastarne lo spopolamento, a rafforzare servizi primari quali sanità territoriale, trasporto pubblico e istruzione, come a introdurre strumenti stabili per favorire ripresa, sviluppo e crescita economica.

Il PD Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, sottolinea che il provvedimento nasce da un lavoro nazionale e territoriale che in Calabria ha avuto iniziative centrali, come gli Stati generali della montagna e delle aree interne tenuti a Mormanno (Cosenza), e risponde alle richieste di interventi strutturali arrivate da amministratori, categorie produttive e cittadini. “L’articolato in questione – afferma Irto – è una risposta matura alla crisi demografica e ai ritardi nei servizi essenziali. Contiene misure permanenti per ridare futuro ai territori più in difficoltà e supera la visione rassegnata del governo Meloni, che per le aree interne ha addirittura previsto l’immobilismo davanti allo spopolamento perpetuo”. “Il Pd continuerà a lavorare al fianco delle comunità locali e dei loro amministratori. Come sempre, porteremo nelle istituzioni la voce di chi vive e lavora in montagna e nelle aree interne, per garantire – conclude Irto – pari diritti e pari opportunità in tutta Italia”.